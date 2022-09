Beaucoup d'éloges pour Antonio Nusa au Club de Bruges : "C'est quelqu'un de très humble"

Mardi, Antonio Nusa est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, à seulement 17 ans. Prolongé ce jeudi, le jeune Norvégien reçoit beaucoup d'éloges en Venise du Nord.

Quelle semaine de rêve pour Antonio Nusa. Buteur lors de la large victoire du Club de Bruges sur la pelouse du FC Porto en Ligue des Champions, le jeune Norvégien de 17 ans a vu son contrat prolongé deux jours plus tard. "La route est encore longue" tempère Simon Mignolet. "Mais il est assurément sur la bonne voie."

Rune Lange, qui a évolué en Venise du Nord entre 2001 et 2006, apprécie également particulièrement la jeune pépite. "De manière générale, les talents norvégiens sont très humbles et ne se plaignent jamais. Antonio Nusa fait partie de cette catégorie. Il ne se voit pas plus grand que ce qu'il n'est, et se contente de faire son travail."