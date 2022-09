Mark Van Bommel : "Le plan de jeu était bon, mais on doit tuer le match bien plus vite"

L'entraîneur de l'Antwerp était naturellement satisfait de la neuvième victoire consécutive de son équipe, même si plusieurs éléments restent à corriger.

"Il faut se satisfaire de ce bilan comptable. Notre première mi-temps est l'une de nos meilleurs depuis le début de la compétition, et nous aurions déjà pu tuer le match à ce moment de la rencontre."

En seconde mi-temps, les Anversois se sont quelque peu éteints, laissant l'opportunité aux Métallos de revenir dans la rencontre. "Notre plan de jeu était le bon. Mais nous devons rapidement créer l'écart entre nous et l'adversaire lorsque nous dominons la première période de la sorte. Si vous êtes toujours dominants, le match doit se terminer plus tôt. À la mi-temps, il est évident que l'entraîneur adverse réalise des adaptations, et cela change le cours de la partie. Il y a des choses à corriger, mais le tableau d'affichage affiche 2-1 et le classement indique 27/27, donc tout va bien."