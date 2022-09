Eredivisie : match de folie entre le PSV Eindhoven et Feyenoord !

Lors du choc du week-end en Eredivisie, le PSV Eindhoven a pris le meilleur sur Feyenoord, qui a pourtant mené et est revenu deux fois au score.

Le PSV Eindhoven et Feyenoord ont offert un spectacle typique de l'Eredivisie ce dimanche : les deux poursuivants de l'Ajax Amsterdam aux 2e et 3e places du championnat ont fait le show. Feyenoord ouvrait le score à la 3e minute via Idrissi mais le PSV reprenait les commandes, Branthwaite faisant 1-1 avant que Cody Gakpo, à l'assist sur le premier but, fasse 2-1 lui-même à la 25e. Danilo, cependant, remettait les équipes à égalité à la 42e.

En seconde période, ce sera la folie : Til fait 3-2 sur un nouveau service de Gakpo, tandis qu'à la 73e, Feyenoord égalise à nouveau via Kokcu. Johan Bakayoko montera au jeu à la 78e. Mais c'est bien Obispo, bien servi par...Gakpo (auteur donc de deux assists et d'un but) qui fera 4-3 à la 83e minute pour fixer le score définitif.