Genk prend le dessus en fin de match sur La Gantoise

Dans un match plaisant, il aura fallu attendre la fin de rencontre pour que Genk fasse la différence sur phase arrêtée.

Le Racing Genk et La Gantoise, deux équipes plaisantes à voir jouer, ont respecté leur réputation ce dimanche à la Luminus Arena. La première période aura été globalement à l'avantage du Racing Genk, même si la défense limbourgeoise se fait vite peur devant Hugo Cuypers (8e). Angelo Preciado est intenable sur son flanc mais Onuachu ne parvient pas à en profiter, malgré plusieurs centres dangereux (30e).

Les occasions réelles, cependant, ne sont pas légion, la faute à un manque de précision dans les derniers gestes côté Onuachu et Trésor, et à une belle intransigeance dans l'autre sens de la part de Carlos Cuesta. En seconde période, c'est d'ailleurs Cuesta qui, après une grossière erreur, laisse filer Cuypers...mais s'offre un retour héroïque (50e). Le jeu est fluide et propre, les occasions toujours rares. Le but, de manière prévisible, tombe sur phase arrêtée : Mike Trésor, qui avait déjà alerté Vandevoordt sur un magnifique coup-franc direct, envoie un superbe ballon sur la tête de Bryan Heynen (88e, 1-0).

Genk, avec cette victoire, reste derrière l'Antwerp et met la pression sur Bruges, trois points derrière. La Gantoise peut voir le Standard et l'Union lui chiper la cinquième place.