Merveille Bokadi aux anges : "C'est notre match le plus abouti de cette saison"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure du Club de Bruges (3-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège vient d'enchaîner un quatrième succès de suite après s'être offert le scalp du Club de Bruges ce dimanche. "Une victoire qui fait plaisir à tout le monde. Après le resultat de Bruges à Porto en Ligue des champions, personne ne nous voyait gagner", a confié Merveille Bokadi à l'issue de la rencontre. "Nous sommes restés disciplinés et organisés. D'ailleurs, nous marquons trois buts et enregistrons une clean-sheet. C'est notre match le plus abouti cette saison", a souligné le patron de la défense liégeoise.

Gojko Cimirot évoluait au sein de la charnière centrale ce dimanche. "Un choix qui ne me surprend pas car c'est un très bon joueur qui ici depuis longtemps et que j'ai vu évoluer à plusieurs positions. Je savais qu'il pourrait jouer en défense centrale", a précisé l'international congolais. "Plus équilibré à trois derrière plutôt que quatre ? Le plus important, c'est de rester compact en fait et ne pas encaisser", a-t-il ajouté avant d'évoquer la prestation cinq étoiles de Philip Zinckernagel auteur d'un doublé. "Quand je l'ai vu au premier entraînement avec sa touche de balle, j'ai directement dit qu'il allait nous faire du bien. Il est très fort techniquement", a conclu Bokadi.