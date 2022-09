Notre équipe-type du week-end : du Rouche, du Mauve et même...un Panda

Du spectacle, des buts et une belle équipe-type pour rejoindre la trêve internationale, avec un Standard naturellement bien représenté.

Gardien de but

On commence par un...perdant : malgré le but encaissé tardivement et sur lequel il ne peut rien, Davy Roef est notre gardien du week-end. Le Buffalo a frustré Genk et réalisé quelques beaux arrêts pour retarder l'échéance. Il va donner tout ce qu'il a pour concurrencer Paul Nardi !

Défenseurs

Le choix est difficile cette semaine, mais un joueur est une évidence : c'est - encore - Maxim De Cuyper, buteur et passeur avec Westerlo. Un début de saison digne de celui de Sergio Gomez la saison passée pour le meilleur back gauche du championnat. Son pendant sur le flanc droit : Amir Murillo, auteur d'un match très réussi offensivement (défensivement, il n'a rien eu à faire). Deux passes décisives et plusieurs tentatives au but pour le Panaméen.

Dans l'axe, on ne peut pas faire sans nommer Toby Alderweireld, encore buteur et décidément au-dessus du lot en JPL, comme tout l'Antwerp cette saison. Plusieurs autres noms se démarquaient pour compléter la défense centrale mais nous optons pour un choix peu évident : Boris Lambert. Malgré la défaite de l'AS Eupen dans les derniers instants, Lambert a été très solide défensivement et a marqué un but qui aurait pu être important.

Milieux de terrain

Impossible de passer à côté du Standard ce week-end. Nicolas Raskin a fait un match XXL, son meilleur de la saison et l'un de ses meilleurs en carrière, pour manger Bruges tout cru. Son assist sur le troisième but vaut le détour. Bryan Heynen a délivré Genk d'une magnifique tête, et a été l'auteur d'un très bon match dans l'ensemble.

© photonews

Sur les flancs, l'homme du week-end est l'incroyable Philip Zinckernagel. Quelle façon de se présenter au public de Sclessin ! Un doublé et quel doublé pour le Danois, qui fera encore rugir Sclessin de plaisir. Et le nombre de Liégeois dans notre onze passe même à trois, car William Balikwisha, lui aussi, mérite les louanges avec un but et deux assists, rien que ça.

Attaquants

Ses deux premiers buts de la saison auront offert un match nul à Ostende contre le Cercle de Bruges: Thierry Ambrose fait sa première apparition dans notre équipe-type. Plusieurs attaquants auraient pu également revendiquer leur place mais un autre doublé, celui de Gianni Bruno sur la pelouse de Zulte Waregem, méritait mention.

Le onze :

Roef / De Cuyper - Lambert - Alderweireld - Murillo / Raskin - Heynen - Zinckernagel - Balikwisha / Ambrose - Bruno