Le nouveau président de la fédération a de grands projets : "Organiser le final four de la Ligue des nations en Belgique"

Outre le final four de la Ligue des nations, ils aimeraient également accueillir la Coupe du monde de football féminin en 2027 en Belgique. Pour ce faire, ils ont également prévu des fonds pour rénover le stade Roi Baudouin. "Une bonne infrastructure est très importante", a expliqué M. Van den Bulck à HLN. "Nous avons une ambition internationale. Le football belge a été trop longtemps absent de la scène internationale, et ce malgré les performances prestigieuses de nos équipes nationales. Nous préférons accueillir la Coupe du monde de football féminin aujourd'hui plutôt que demain. Nous sommes, avec les Pays-Bas et l'Allemagne, candidats pour l'édition 2027 et nous avons hâte d'y être."

Si les Diables Rouges se qualifient la semaine prochaine, ils souhaiteraient également que la finale de la Ligue des Nations se déroule en Belgique. "Ce serait fantastique pour nos fans que ce fantastique groupe de joueurs puisse disputer un trophée dans leur propre pays", a déclaré Van den Bulck. "Nous avons un accord avec la ville de Bruxelles pour quelques ajustements mineurs au stade Roi Baudouin. Une fois qualifiés, nous sommes des candidats majeurs pour l'organisation."

"Actuellement, le stade Roi Baudouin ne répond plus aux exigences de confort moderne. Il en va de même pour de nombreux stades de clubs. Les clubs rencontrent des obstacles, notamment en termes d'autorisations. Nous voulons trouver une solution à ce problème avec les autorités. Une bonne infrastructure est également importante pour l'image et l'économie de notre pays."

Our new headquarters is now officially open! 👏



Our president Paul van den Bulck, CEO Peter Bossaert, prime minister @alexanderdecroo and former prime minister @Sophie_Wilmes pushed the button to inaugurate the Proximus Basecamp. ⚽️ pic.twitter.com/DYeRAlUHKS