Yves Vanderhaeghe : "On est meilleurs dans les matches avec beaucoup de duels physiques"

L'entraîneur du KV Oostende est revenu sur le début de saison des Côtiers, qui occupent la treizième place du classement.

Le début de saison n'est pas facile pour le KV Oostende d'Yves Vanderhaeghe. Avec dix unités, les Côtiers occupent la treizième place et ne sont qu'à quatre petites longueurs de la zone rouge. "Je ne veux surtout pas être dans les trois derniers. Je pense que l'on mérite trois points de plus. Un écart de sécurité avec les descendants doit être préservé" peut-on lire dans Krant van West-Vlaanderen.

C'est dans les matches contre les concurrents directs, qui sont généralement des rencontres plus engagées sur le plan physique, où le KV Ostende parvient à émerger. "C'est typiquement le genre de rencontres comme contre Eupen et le Cercle de Bruges. Nous sommes parvenus à prendre six points face à ces concurrents directs. Cependant, un football plus attrayant doit être possible contre les meilleures équipes."

Avant la Coupe du Monde, Ostende affrontera des équipes telles que Seraing, Zulte-Waregem, Courtrai et Westerlo. Les Kustboys doivent engranger un maximum d'unités lors de ces rencontres pour se mettre à l'abri.