Le Fanguide des supporters des Diables Rouges aux Pays-Bas

Les supporters des Diables qui se rendent à Amsterdam pour l'ultime match de Ligue des Nations face aux Pays-Bas connaissent le programme organisé par 1895.

Comme lors de chaque déplacement, 1895, le club officiel de supporters des Diables Rouges, a organisé au mieux le week-end des fans à Amsterdam. Avec un QG : le bar Coco's Outback, situé sur la Thorbeckeplein, au centre de la ville et à proximité de nombreux transports en commun. Ce samedi, les supporters pourront s'y donner rendez-vous de 16h à 19h (et plus tard pour ceux qui le souhaitent), et obtenir les derniers détails sur la rencontre de ce dimanche.

Dimanche, le Coco's Outback sera le point de rendez-vous de 11h à 15h, avant de se rendre pour 16h au Johan Cruijff Boulevard, où se situe la Johan Cruijff Arena. Un fan village sera organisé dès 16h aux abords du stade. La ligne de métro 54, à quelques minutes à pied de la Thorbeckeplein, dessert idéalement la Johan Cruyff Arena. L'arrêt le plus proche du stade est l'arrêt Strandvliet.