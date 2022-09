Toby Alderweireld se sent mieux que jamais : "Chaque jour est une fête !"

Auteur d'un début de saison sans faute avec l'Antwerp, Toby Alderweireld revit. En sélection aussi, il est toujours incontournable.

Après un passage à Al-Duhail, plus lucratif qu'autre chose, Toby Alderweireld a retrouvé le plaisir du football à l'Antwerp. Dans un rôle axial, il excelle et prend beaucoup de plaisir. "Honnêtement, j'adore jouer à ce poste dans le coeur de la défense. Ca m'aide à mettre en valeur l'une de mes qualités principales, à savoir la lecture du jeu", déclare Alderweireld en conférence de presse. "Je me sens bien dans ma peau à l'Antwerp et je joue chaque match à haut niveau. Au Qatar, je devais travailler sur le côté", reconnaît-il ensuite. "Aujourd'hui, tout vient naturellement. J'ai beaucoup de chance, chaque jour est une fête".

Le défenseur de l'Antwerp a également analysé le déplacement à Amsterdam, une ville qu'il connaît bien. "Lors du match précédent, nous n'avions pas atteint notre niveau habituel", concède-t-il. "Cette fois, nous devons rappeler que nous sommes les Diables Rouges, que nous pouvons le faire. Si nous sommes en forme, nous pouvons battre n'importe qui".