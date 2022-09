Kylian Mbappé, émoussé, Deschamps n'est pas inquiet

L'attaquant français est passé à côté e son match ce dimanche contre le Danemark.

Pas assez tranchant contre le Danemark (0-2) en Ligue des Nations, Kylian Mbappé (23 ans, 59 sélections et 28 buts) n'a pas réussi à porter l'équipe de France ce dimanche. Vraisemblablement émoussé, le Parisien a même peiné à créer des différences. Une donnée qui n'inquiète pas le sélectionneur français Didier Deschamps, protecteur envers son attaquant après la rencontre.

"Kylian a fait beaucoup de bonnes choses, mais il enchaine aussi… Il est l'un des rares joueurs à avoir joué deux fois quatre-vingt-dix minutes en trois jours. Il ne peut pas tout faire non plus. Qu'il ait été plus décisif il y a trois jours, oui, mais comme l'ensemble de l'équipe. Je ne m'inquiète pas pour Kylian", a expliqué "DD" devant les journalistes.

Nul doute que le Parisien se trouvera maintenant attendu au tournant lors du Mondial en novembre.