Manchester United a recalé The King

Une des légendes du club ne reviendra donc pas au club.

Face aux difficultés de Manchester United ces dernières années, Eric Cantona se montrait prêt à revenir au sein du club anglais pour intégrer l'organigramme. Recalé par l'ancien vice-président Ed Woodward à l'époque, le Français a lâché ses vérités sur la situation des Red Devils.

"Je l'ai rencontré (Woodward, ndlr) à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas accepté (sa proposition d'être président du football, ndlr). L'année dernière, j'ai proposé au club de changer leur façon de faire. United devrait avoir un président, un président du marketing et enfin un président du football. Je leur ai donc proposé d'être président du football. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense toujours qu'ils devraient avoir quelqu'un pour le football. Cela devrait être quelqu'un du club, qui connaît le football et le club. Depuis que Ferguson a pris sa retraite, le club a doublé ses revenus, mais n'a rien gagné. Alors, imaginez si vous avez du succès sur le terrain et que vous avez aussi des gens formidables dans le marketing. Alors au lieu de doubler les revenus, vous les tripleriez ! Mais ils ne comprennent pas cela. Le club dépense beaucoup d'argent, mais il faut bien le dépenser. Ils ne voulaient pas que je sois le président. Ils ne voulaient pas de moi. Les fans doivent savoir que je me suis rendu à Manchester pour leur donner l'opportunité d'avoir du succès dans les prochaines décennies et ils n'en ont pas voulu", a raconté Cantona pour The Athletic ce lundi.