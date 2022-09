Jelle Van Damme aurait aimé travailler avec Deila: "Il trouve toujours les mots justes"

Jelle Van Damme est à la retraite, mais a rechaussé les crampons cette semaine.

Le Standard est loin d'être mal en point en Jupiler Pro League. Après la victoire contre le Club de Bruges, il est remonté à la cinquième place. L'ancien joueur du club, Jelle Van Damme, est heureux de voir cette évolution et félicite l'entraîneur Ronny Deila.

"Je le connais depuis son passage en MLS et c'est un entraîneur qui est très proche de son groupe", a déclaré Van Damme à Sudpresse. "Il trouve toujours les mots justes pour vous transcender et même si cela a pris du temps en Belgique, on voit bien la direction qu'il veut prendre."

Van Damme aurait aimé travailler avec Deila. "J'aurais adoré l'avoir comme entraîneur, car avec ma personnalité, je pense que la relation aurait été excellente. Si vous donnez tout sur le terrain, vous serez toujours récompensé. D'après ce que je vois de cet entraîneur, sa philosophie correspond parfaitement à la mienne."

Van Damme a annoncé sur Instagram en février 2021 qu'il arrêtait le football. La saison dernière, des rumeurs de transfert vers l'Union ont circulé, mais elles ne se sont jamais concrétisées.