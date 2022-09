Un joueur du SK Beveren devenu héros des Îles Féroé : "La Ligue des Nations est une bénédiction"

Joan Simon Edmundsson (31 ans) a permis aux Îles Féroé de remporter une victoire historique contre la Turquie (2-1) pendant cette trêve internationale. Il a inscrit le deuxième but des locaux.

Edmundsson joue pour le 125ème du classement de la FIFA, un pays qui compte à peine 50 000 habitants. Ils ont tout de même réussi à gagner contre la Turquie cette fois-ci.

"Il faisait froid, il y avait du vent et il pleuvait. Pour nous, c'est un temps normal, pour les Turcs, ce n'est pas le cas. Nous savions que cela pouvait jouer à notre avantage", a déclaré Edmundsson au Het Nieuwsblad. "Nous ne gagnons pas si souvent et certainement pas contre un grand pays comme la Turquie. Pour nous, c'est très spécial. Mais si c'est notre victoire la plus historique, je ne sais pas."

Avec son huitième but pour son pays, il est à deux buts du titre de meilleur buteur de tous les temps. Pour lui, la Ligue des Nations est déjà une bénédiction absolue. "Nous avions l'habitude de trouver les adversaires difficiles. Il fait froid ici, il pleut ici, et c'est un sacré voyage : il faut toujours passer par Copenhague. Les terrains ont toujours été mauvais aussi - maintenant nous avons du gazon artificiel depuis environ 10 ans. En raison de la Ligue des Nations, nous jouons contre des équipes qui sont davantage de notre calibre. Nous nous sommes également améliorés en conséquence."