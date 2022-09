Stijn Stijnen va retrouver le Club de Bruges en Croky Cup : "C'est très émotionnel"

L'entraîneur du Patro Eisden Maasmechelen va retrouver le Club de Bruges en Coupe de Belgique, le club pour lequel il a défendu les cages durant onze saisons.

Ce mardi en fin d'après-midi, le tirage des seizièmes de finale de Coupe de Belgique a été dévoilé. Stijn Stijnen et le Patro Eisden Maasmechelen seront confrontés au Club de Bruges, un adversaire que l'entraîneur du club pensionnaire de Nationale 1 connaît parfaitement bien, puisqu'il y a défendu les cages durant onze saisons.

"C'est une affiche fantastique. Lors du tirage au sort, on voit rapidement les équipes mal classées de D1A disparaître, pour laisser place au Racing Genk, au Sporting d'Anderlecht et au Club de Bruges. Jouer le champion en titre était la plus grande affiche à tirer pour le club. Depuis cette annonce, mon téléphone ne cesse de sonner" se réjouit l'entraîneur de 41 ans dans Het Belang van Limburg.

Si cette journée sera une grande fête pour tout un club, elle sera particulièrement spéciale pour l'ancien portier des Gazelles. "C'est quelque chose de très émotionnel. Lorsque j'étais toujours au Beerschot, j'avais rencontré le Club. Lors de la dernière préparation, nous avons également disputé une rencontre amicale contre eux. Ce sera un solide coup de pouce financier pour le club, c'est pourquoi je prends toujours les rencontres de Coupe de Belgique au sérieux."

En 2015, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en Coupe de Belgique. Les Blauw&Zwart s'étaient facilement imposés, 0-4. "C'est évidemment une rencontre très délicate sur le plan sportif. Mais chaque match doit être joué" conclut l'entraîneur principal du Patro.