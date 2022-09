Ligue des Champions : deux supporters de Liverpool se sont donné la mort après les incidents au Stade de France

Les évènements chaotiques au Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ont eu des répercussions dramatiques.

Les images de la gestion sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid (0-1) le 28 mai dernier ont fait le tour du monde. Des fans ont été injustement sanctionnés, gazés par les forces de l'ordre. Pour certains, ce traitement est resté un traumatisme, insupportable. Pire encore, cela leur a rappelé des événements horribles appartenant aux heures les plus noires de ce sport.

Peter Scarfe, président de Hillsborough Survivors Support, a annoncé la triste nouvelle : deux fans de Liverpool se sont suicidés à la suite des événements. "Cela leur a rappelé trop de souvenirs du drame de Hillsborough", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas donner trop de détails sur ces suicides, car des enquêtes sont en cours, si ce n'est que l'un est intervenu environ une semaine après la finale de Saint-Denis et l'autre, la semaine dernière."

"Les victimes avaient environ 52 et 63 ans et il ne fait aucun doute que, si elles ont commis cet acte irréparable, c'est parce que la dernière finale de la Ligue des champions a réactivé en elles le traumatisme de 1989, qu'elles pensaient avoir dépassé", a-t-il poursuivi. "Dans les deux cas, il y a eu des mouvements de foule compliqués par des goulots d'étranglement, des gens pressés les uns contre les autres sous un tunnel, des tourniquets bloqués empêchant d'entrer dans le stade et surtout des fausses accusations ensuite."

Les responsables politiques français diront encore que ces mesures étaient nécessitées et proportionnées. La première chose à faire serait de rendre hommage à ces victimes et, au moins une fois, de reconnaître leurs torts...