Excédentaire puis titulaire, le début de saison fou de Pieter Gerkens

Le joueur de 27 ans était invité à quitter le navire cet été, avant de devenir un pion essentiel du onze de Mark Van Bommel.

Pieter Gerkens a vécu un été mouvementé. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht était invité à quitter l'Antwerp cet été, avant de devenir un pion essentiel dans le onze de Mark Van Bommel. Déjà titulaire à huit reprises en championnat, le joueur de 27 ans n'a manqué que la manche retour face à Basaksehir, lors de laquelle il était suspendu. Un choix qui a surpris en début de saison, mais force est de constater que l'entraîneur anversois a eu raison quand on voit le bilan du Great Old en championnat.

"Oui, il y a eu des discussions avec d'autres clubs. Après la saison précédente, le club m'a indiqué qu'il souhaitait continuer avec d'autres joueurs et que je pouvais me trouver une porte de sortie. Ils voulaient coopérer pour un transfert. Pour des joueurs comme moi, sans perspective, ils ont inventé le noyau C" explique le joueur dans Gazet van Anterpen.

Le contrat de Pieter Gerkens, qui expire au mois de juin prochain, n'a pas encore été renouvelé depuis son arrivée à Anvers. "Non, ce n'est pas encore sur la table. Mais c'est normal, ce n'est pas le sujet pour le moment. Je suppose que pendant la Coupe du Monde, les discussions vont débuter. A l'heure actuelle, je n'ai encore rien entendu de personne" conclut le milieu de terrain, auteur de deux passes décisives cette saison.