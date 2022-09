Malines et Buijs soufflent le chaud et le froid: "D'un coup, les critiques pleuvent"

Danny Buijs a connu des débuts difficiles au KV Mechelen. Le Néerlandais ne peut pas encore faire oublier son prédécesseur Wouter Vrancken, mais il se montre positif.

Buijs a commencé la saison avec 0 sur 6. "Alors, vous êtes celui qui est étranger au club et qui est la cause. Après deux matches seulement, vous êtes critiqué pour vos choix. Un autre coach doit le remplacer. Ce n'est pas agréable quand cela se produit. Vous êtes jugés sur les résultats et c'est pour cela que vous êtes payés. Vous espérez tout de même avoir un peu de temps pour montrer ce que vous savez faire et apprendre de vos erreurs."

Après cela, Malines a signé un 7 sur 9. "Oui, le train était sur les rails. C'est ainsi que fonctionne l'industrie actuelle du football. Au KV Malines, ils sont réalistes. Tom Caluwé, l'ancien joueur de Willem II et du FC Utrecht, y joue un rôle important en tant que directeur technique."

Maintenant, le KV Malines doit faire face à un double affrontement délicat. Au programme, la réception du Club de Bruges et Anderlecht.