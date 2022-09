Van Bommel répond à Custovic: "Mais nous, nous avons le maximum de points"

L'Antwerp jouera à Courtrai ce dimanche. Adnan Custovic avait précédemment révélé qu'il pensait que le KRC Genk était l'équipe avec le plus beau jeu. Mark van Bommel a répondu lors d'une conférence de presse.

Van Bommel reconnaît que Genk joue un bon football, mais l'Antwerp est premier avec le maximum de points. "Pour moi, ça n'a rien de spécial. Si nous sommes la meilleure équipe ? Genk joue un très bon football, mais nous avons le plus de points (silence). Je m'attends à un match difficile dimanche, surtout parce qu'il se déroule à l'extérieur."

Van Bommel se méfie de son adversaire. "Courtrai est une équipe avec une idée claire et ils ont de bons joueurs avec beaucoup de vitesse. Elle veillera donc à ne pas tomber dans un piège. Mais nous allons là-bas pour l'emporter, comme toujours", cite Het Nieuwsblad.

L'entraîneur fait également une comparaison avec le football néerlandais. "Les rencontres sont fermées et engagées ici, mais en plus, il y a aussi de la qualité dans le football belge. Il y a peu de différence de niveau entre la Belgique et les Pays-Bas... Une BeNeLiga pourrait être quelque chose après tout."