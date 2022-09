Westerlo vers un rêve de Coupe ? "Ce sera un match très spécial pour moi"

Rubin Seigers va retrouver ses anciennes couleurs en Coupe de Belgique.

Promu en D1A la saison dernière, Westerlo faisait partie - au même titre que le RFC Seraing - des équipes non-têtes de série pour ces 1/16 de finale de Coupe de Belgique. Les Campinois ont hérité d'un gros morceau, le KRC Genk. Une équipe que connaît bien Rubin Seigers, puisqu'il y a effectué ses débuts en Jupiler Pro League sous Philippe Clément.

"C'est certainement un beau défi pour toute l'équipe, face à l'une des meilleures formations de Belgique. Mais pour moi, c'est vrai que cette rencontre est encore un petit peu plus spéciale" déclare celui qui n'a pas encore manqué la moindre minute cette saison à Gazet van Antwerpen.

"Genk a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui, et je n'ai pas encore eu l'occasion de les affronter avec ma nouvelle équipe, pas même lors d'une rencontre amicale. Chaque semaine, j'ai à cœur de prouver que je mérite ma place, et ce sera encore plus le cas face aux Limbourgeois. Pour le moment, la Coupe de Belgique n'est pas un objectif pour nous, mais tout le monde veut forcément aller le plus loin possible. Il n'y a aucune nécessité de victoire, mais tous les rêves sont permis" conclut le défenseur central de 24 ans.