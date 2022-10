Anderlecht doit montrer les crocs : "On travaille l'agressivité à l'entraînement"

Anderlecht pèche sur un plan : le manque d'engagement. Dès que l'adversaire durcit un peu le jeu, les Mauves perdent pied, et Felice Mazzù le sait.

Résultat : les jeunes anderlechtois vont devoir apprendre à muscler leur jeu aussi, et Mazzù y veille à l'entraînement désormais. "Nous essayons d'améliorer ça, de régler ce manque d'engagement et répondre aux souhaits - justifiés - de nos supporters", reconnaît l'entraîneur du RSC Anderlecht en conférence de presse.

Une façon d'y parvenir est par exemple de laisser jouer un peu plus à l'entraînement. "Je siffle moins de fautes, je laisse jouer alors qu'à une époque, j'aurais sifflé. Il faut apprendre à mes jeunes à grandir dans ce domaine", sourit-il. "Oui, ça amène des discussions. C'est bien. Il faut discuter...sans se disputer, attention ! Mais c'est un peu plus agressif à l'entraînement, et c'est comme ça qu'on évoluera".