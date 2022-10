Miron Muslic, grande première en tant que T1 du Cercle : "Revenir aux fondamentaux de la saison dernière"

Nommé entraîneur principal en lieu et place de Dominik Thalhammer, Miron Muslic veut sortir le Cercle de sa mauvaise passe.

Ce sera une grande première pour Miron Muslic (40 ans) en tant qu'entraîneur principal à la tête des Brugeois, ce dimanche face à La Gantoise (16h).

"Je suis un ancien attaquant, mais en tant qu'entraîneur, je ne peux pas me permettre de penser ainsi seul", a plaisanté Muslic dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Un entraîneur doit aussi être capable d'entrer dans la tête de ses milieux de terrain, de ses défenseurs centraux, de ses ailiers et de ses gardiens. Je porte désormais la responsabilité ultime et cela signifie également que je serai regardé en ce qui concerne mon comportement."

L'ancien assistant veut se servir de la très bonne saison 2021-2022 du Cercle pour lui redonner de l'éclat et de l'élan, après un 6 points sur 27 très peu flatteur. "Il faut revenir aux fondamentaux, qui nous ont donné tant de points et de victoires la saison dernière. Avec cet esprit, Cercle devrait pouvoir remonter rapidement", déclaré Muslic. C'est tout le monde qu'on lui souhaite...