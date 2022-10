Quand Vrancken fait l'éloge de Vanderhaeghe : "Avec ça, on peut aller à la guerre"

Pour le troisième match consécutif, le Racing Genk s'est imposé grâce à un but dans les derniers instants. Cette fois, c'est le KV Ostende qui en fait les frais (1-2).

"J'avais dit à l'avance que ce serait un match très difficile. Le KV Ostende a beaucoup de qualités et son entraîneur y associe sa propre mentalité du passé. C'est un bon mélange avec lequel on peut partir en guerre", a déclaré Vrancken en évoquant Yves Vanderhaeghe. "Nous devons montrer chaque semaine à nouveau que nous allons de l'avant et que nous ne nous contentons pas d'un point. Cette mentalité doit rester présente, cette volonté de gagner", a souligné le T1 des Limbourgeois.

"Nous avons eu le ballon presque constamment mais ce n'était pas simple de trouver une ouverture. Les garçons ont continué à se battre jusqu'aux dernières minutes et cela apporte quelque chose. Trois de mes quatre défenseurs ont eu un long vol et ont dû jouer un match il y a quelques jours, alors c'est extra intelligent que nous ayons continué à nous battre comme ça ici", a fait écho Vrancken.

"Onuachu a dû s'adapter"

Genk a été mené en premier et a dû remercier Onuachu pour l'égalisation. Le Soulier d'or 2021 a marqué son premier but de la saison après dix journées de championnat. "Pour lui, c'est un système différent de ces dernières années et il doit s'adapter. Mais il n'est pas seulement occupé à marquer des buts, il travaille aussi dur en fonction de l'équipe et ensuite les buts viendront, il le sait lui-même."

Ostende a également pu contrer à plusieurs reprises en seconde période, mais il lui manquait une bonne passe finale pour menacer Vandevoordt. Le fait que les Limbourgeois se soient montrés vulnérables en défense n'inquiète pas trop Vrancken. "Il y aura toujours des pions mais nous devons continuer à montrer que nous voulons toujours gagner. Tout le groupe le montre chaque semaine, y compris les remplaçants", a-t-il conclu.