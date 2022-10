Morioka n'a pas célébré son but : "J'ai vécu de beaux moments ici"

L'attitude de Ryota Morioka après son but a surpris : le Japonais n'a pas connu ses meilleures années de joueur à Anderlecht, mais a tout de même tenu à ne pas célébrer. Une marque de respect.

Ryota Morioka (31 ans) a disputé 26 matchs pour Anderlecht, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives, après son arrivée en provenance de Waasland-Beveren. Un passage mi-figue mi-raisin, qui correspond au début des difficultés de l'ère Coucke. Voir Morioka refuser de célébrer son but contre Anderlecht en a donc surpris quelques uns. "Anderlecht est mon ancien club et j'ai vécu de beaux moments ici", expliquait le Japonais avec respect. "C'est difficile d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Ca arrive dans le football".

Une attitude appréciable, et Ryota Morioka n'est certainement pas le joueur qui a le plus déplu aux supporters anderlechtois à l'époque. Désormais, le Japonais est épanoui avec les Zèbres, et inscrivait déjà son 3e but cette saison. "Nous étions venus ici pour gagner et nous avons tout donné pour ça. C'est trop tôt pour se relâcher, nous devons enchaîner", concluait le médian japonais.