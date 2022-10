Personne n'attendait l'Union à cette place-là, et pourtant...

Les Unionistes semblent relancés, un peu contre toute attente, dans une nouvelle dynamique positive.

Cet été, l'Union Saint-Gilloise a été victime de son succès. Le vice-champion de Belgique a bien vu des joueurs tels qu'Undav, Nielsen ou encore Mitoma voguer vers d'autres horizons, mais aussi et surtout leur guide Felice Mazzù céder aux sirènes du "géant" anderlechtois.

Les doutes étaient alors grands, à l'entame de cette nouvelle saison : tant le mercato estival que la nomination de Karel Geraerts en tant qu'entraîneur principal laissaient présager un exercice bien plus poussif, plus laborieux, moins exaltant que le précédent.

Et les débuts le furent, laborieux. Pourtant vainqueurs éclatants à l'aller dans un Den Dreef en fusion, les Unionistes se sont fait remonter par les Rangers au retour. Le désastre de l'Ibrox. En championnat, les débuts furent tout sauf rassurants. Après un nul face à Saint-Trond en ouverture - dont on ne retiendra que le bijou d'Adingra -, les Saint-Gillois ont ensuite chuté lamentablement deux semaines plus tard face à Malines (3-0).

© photonews

Mais progressivement, les rouages se sont mis en place, se huilant petit à petit. Vainqueur convaincant d'Anderlecht, l'Union s'est bien remis de son match totalement "sans" face à l'Antwerp (défaite 4-2). Les hommes de Geraerts ont écrasé sans aucun problème Zulte (1-3) puis ont chuté dans les derniers instants face à Genk (1-2).

Face aux Limbourgeois, l'on a pu se rendre compte d'une chose : les Saint-Gillois ont encore du mal à être constants sur un match. Cela peut être dû à plusieurs facteurs : le changement de coach, les nouvelles têtes, les matchs européens en semaine.

En Europa League, les Bruxellois impressionnent. La victoire contre l'Union Berlin a mis en évidence une véritable solidarité, une solidité défensive, mais aussi une équipe qui sait faire mal au bon moment. Le mental est aussi là, comme on l'a vu dans un match à rebondissements face à Malmö (3-2) alors que l'Union était menée ; ou contre Eupen où Boniface s'est arraché face à Moser dans les ultimes secondes.

Auteurs de l'un de leurs meilleurs matchs de ce début de saison, si pas le meilleur, contre OHL samedi dernier (0-3), les Saint-Gillois sont actuellement 4e de Pro League. Une position très encourageante, qui permet d'entrevoir des lendemains encore meilleurs tant cette équipe possède encore une reélle marge de progression. En Europe, où Braga fera office de très gros test ce jeudi.