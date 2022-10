De retour de suspension, William Balikwisha est prêt pour le choc wallon : "Cela été un moment magique"

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège se déplacera au Sporting de Charleroi pour le compte de la onzième journée de Jupiler Pro League.

William Balikwisha avait un pied dans chaque but liégeois (1 but et 2 passes décisives) lors de la victoire du Standard face au Club de Bruges. Euphorique lors de son premier goal avec les Rouches, le joueur âgé de 23 ans l’avait célébré en enlevant son maillot et avait ainsi pris une seconde carte jaune. "Cela été un moment magique et je ne me suis pas contrôlé après avoir inscrit mon but. Le moment le plus fort que j'ai vécu sur un terrain de football. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. Quand je revois ma célébration, je me dis qu'en temps normal, je n'aurais jamais fait cela. Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie, heureusement pour l'équipe que j'ai reçu ce carton rouge à la fin de la rencontre. Une erreur qui ne se reproduira plus", a confié le milieu offensif en conférence de presse.

Le milieu offensif, qui était absent lors du derby liégeois, fait son retour dans le noyau du matricule 16 pour le choc wallon au Sporting de Charleroi. "J'étais dans les tribunes lors de la défaite contre Seraing, j'étais surpris et déçu. Une défaite difficile à accepter qui nous a mis un coup sur la tête. Nous étions dans une bonne dynamique, mais cela arrive de perdre des points. Place à Charleroi dimanche, un derby wallon dans lequel il faut tout donner. Ce sera certainement un très beau match avec beaucoup d'engagement. Charleroi utilise un système de jeu similaire à celui de Seraing. On a bien révisé cette semaine et on a tiré des leçons de ce qui s'est passé la semaine dernière. On est prêts pour dimanche et j'espère que nous reviendrons à Liège avec les trois points. Car c'est un match idéal qui peut relancer notre dynamique puis on veut cette victoire pour les supporters qui nous épaulent dans les bons et les mauvais moments", a conclu William Balikwisha.