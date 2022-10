Wouter Vrancken évalue le début de saison du KRC Genk

Les Limbourgeois occupent la deuxième place du classement après dix journées.

Après un épisode réussi à Malines, Wouter Vrancken n'a pas manqué ses débuts au KRC Genk. Après dix journées, les Limbourgeois pointent à la deuxième position et peuvent recoller à deux points de l'Antwerp en cas de victoire ce samedi face à Courtrai.

Avec neuf buteurs différents et dix passeurs décisifs depuis le début de la saison, Genk n'est pas dépendant d'un élément en particulier. "C'est très important. Cela prouve que nous arrivons dans les zones de finition avec beaucoup de joueurs différents. Il faut de l'énergie, de la persévérance et de la détermination pour arriver à une telle statistique."

Avec huit points d'avance sur Louvain, cinquième, Wouter Vrancken et le KRC Genk peuvent songer à remporter un trophée cette saison. "Je ne demande rien de plus. Mais je ne veux pas nous voir trop beaux après seulement dix journées. Cela n'a pas encore beaucoup de sens de regarder le classement à cette période de la saison. Nous avons un groupe jeune et qualitatif, qui devra déployer toute son énergie à chaque match pour obtenir des résultats. Il ne suffira pas de prester de la même manière que la semaine précédente. Il faudra systématiquement en faire davantage" prévient l'entraîneur principal des Limbourgeois.