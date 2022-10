Thierry Henry analyse la faillite collective du Barça face à l'Inter

L'adjoint des Diables Rouges avait bien des choses à dire après le match nul chaotique de son ancien club, le FC Barcelone, face à l'Inter Milan en Ligue des Champions (3-3).

Le Barça avait tout en main ce mercredi soir face à l'Inter Milan. Ousmane Dembélé avait mis les Catalans sur les bons rails en ouvrant le score avant la fin de la première mi-temps. Mais tout est allé de travers : Piqué s'est rendu coupable d'une erreur cataclysmique et a offert l'égalisation à Barella, Lautaro a ensuite profité d'une intervention totalement loupée d'Eric Garcia. Lewandowski a égalisé à 2-2 ; Gosens a profité des boulevards laissés par la défense pour faire 2-3 ; le Polonais a de nouveau égalisé ensuite ; Ter Stegen a empêché plusieurs fois le 4e but intériste.

Un scénario totalement dingue, révélateur de failles béantes tant dans le système qu'au niveau du mental des Catalans, qui ont auront besoin d'un miracle absolu pour se qualifier en huitièmes de finale de cette Ligue des Champions.

Consultant pour CBS Sports, Thierry Henry a tenté d'expliquer la soirée cauchemardesque de son ancienne formation. Selon lui, c'est avant tout une mauvaise gestion de match qui a mis les Catalans en difficulté. "Ils ont pris le jeu trop tôt à leur compte. Ils l'ont rendu émotionnel trop tôt. On ne devient pas fou à 30 minutes de la fin d'un match. C'était encore 1-1. Dans les cinq - dix dernières minutes de jeu, vous y allez et vous essayez de gagner parce que vous voulez assurer la qualification. Ils en ont fait un match émotionnel beaucoup trop tôt."

"Titi" a également pointé du doigt Gérard Piqué et Sergio Busquets, totalement à la rue en seconde période. "Je ne pense pas que c'est une question de match à élimination directe ou de phase de groupe. Ils avaient besoin de quelqu'un pour calmer tout le monde. C'est le rôle de Piqué et Busquets, deux des meilleurs joueurs ayant porté les couleurs du Barça et de leur génération."