Danny Buijs n'est plus l'entraîneur du KV Malines !

Après la défaite à La Gantoise, Malines a décidé de se séparer de Danny Buijs.

La saison de Malines ne se passe pas comme prévu : le départ de Wouter Vrancken a laissé un grand vide, que Danny Buijs n'aura pas réussi à combler. Après un 0/9 qui laisse le Kavé 13e de D1A, un petit point seulement au-dessus de la zone rouge, la direction malinoise a réagi : Buijs n'est plus l'entraîneur des Sang & Or. Après trois mois et demi seulement, le Néerlandais de 40 ans prend la porte et sera remplacé par Steven Defour.

"Danny Buijs n'avait pas la tâche facile en succédant à Wouter Vrancken. Nous croyions vraiment à un partenariat à long terme car Danny est un fou de football, avec énormément de connaissances et une excellente communication. Mais les mauvais résultats nous forcent à prendre cette décision", communique le KV Malines.