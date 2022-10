Après la défaite à Gand, Malines voit la zone rouge se rapprocher : "Nous ne pouvons pas accepter cela"

En raison de la défaite lors de déplacement à Gand et des points gagnés par un certain nombre d'équipes en bas de classement, l'écart avec la zone de relégation s'est à nouveau réduit.

Après cette défaite, l'entraîneur Danny Buijs a été licencié par le Malinwa. Cependant, ils ne veulent pas trop paniquer du côté du KaVé.

"Encore une défaite, nous ne pouvons pas accepter cela. Lorsque vous perdez et que vous ne créez pratiquement aucune occasion, vous ne parlez pas d'un bon match", a déclaré le gardien Coucke.

"Mais la saison est encore longue, donc nous devons prendre des points le plus tôt possible et essayer de faire une série."

"Nous allons devoir tout mettre en œuvre pour engranger des points à domicile contre le Standard."