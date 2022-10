Les ultras de Charleroi dévoilent leur action : "Ca ne plait pas à Bayat ? Qu'il s'en aille"

Remontés après la série de mauvais résultats, les ultras du Sporting de Charleroi sont bien décidés à exprimer leur mécontentement ce mardi soir, pour la réception de Courtrai (18h30).

Après avoir prévenu qu'une action sera entreprise pour cette rencontre, les Storm Ultras ont précisé leurs intentions via leur page Facebook.

Ainsi, afin d'afficher leur mécontentement envers les joueurs, le staff, et surtout, l'administrateur-délégué du Sporting, Mehdi Bayat, les ultras déserterons la T4 pendant 12 minutes. Cela, afin de symboliser la place du 12e homme, et de "commémorer" la reprise du club par Bayat et Fabien Debecq, en 2012.

"Concrètement le 12ème homme sera silencieux pendant 12 minutes. Les tribunes seront accessibles mais nous encourageons toute la t4 à ne pas occuper l’espace habituel. Les autres tribunes peuvent évidemment se joindre à cette action", explique le communiqué.

"Les joueurs présents et le staff auront aussi 12 minutes pour nous convaincre. En effet il est inacceptable d’adopter de telles attitudes de mentalité trop souvent irrégulières...et dépendant finalement de la motivation des doubles ou triples primes pour retrouver un peu de corones. Valable pour staff, coach et joueurs", poursuivent les Storm Ultras, avant de s'en prendre à Mehdi Bayat, "le responsable le plus fautif", selon eux.

Mehdi Bayat visé

"Si Mehdi veut de la confiance, très simple, qu’il communique son salaire et les plus importants prestataires qui 'obligent le RCSC à vendre pour 7 millions pour être en équilibre', qu’il fasse la lumière sur le montage appliqué pour la construction du stade et ses bénéficiaires et qu’il nous sorte cet organigramme complet avec ses 150 travailleurs. La confiance ça n’exclût pas le contrôle."

"Nous avons lutté de toutes nos forces contre l’oncle. Nous en ferons de même au besoin avec le neveu. Nous avons donné non pas une, mais des chances, à Mehdi. Nous reconnaissons totalement que le travail et les résultats sportifs étaient et sont bien meilleurs que sous son administration que sous celle de Abbas, que ces 10 ans sont sur le plan sportif une des plus belles périodes - on l’assume totalement - mais nous ne comprenons pas les discours incohérents, opaques et en full langue de bois que nous entendons depuis bientôt 2 ans. Ça ne luit plaît pas ? Qu’il s’en aille. C’est lui le patron ? Administrativement oui. Mais c’est notre club, avant lui et après lui. On a poussé l’oncle à la sortie, on peut en faire de même 10 ans plus tard..."

Ca gronde chez les Zèbres !