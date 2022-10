Seraing veut briser la malédiction au Pairay : "C'est un peu le problème depuis le début de la saison"

Le RFC Seraing reçoit le Cercle de Bruges ce mardi soir (20h45) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraintg vient d'enchaîner une troisième rencontre sans défaite après son joli partage du côté de Westerlo le week-end dernier et affiche un bilan de 5 sur 9. "Je ne m'attendais pas à jouer autant de minutes au Kuipje car le coach voulait me préserver pour le match de mercredi. Je suis donc monté au jeu à la pause et j'ai fait le maximum, même si je suis un peu déçu de ma prestation. Je dois apporter plus et soigner également mes statistiques", a confié Sami Lahssaini.

Place au Cercle de Bruges mercredi soir. "Ils sont en forme et viennent de mettre une raclée à Eupen. Ce sera un match plus compliqué que celui à Westerlo. Ce sera un match serré et fort physique", a souligné le milieu de terrain qui veut voir Seraing s'imposer contre les Brugeois au Pairay. "On est performants à l'extérieur mais pas à domicile. C'est un peu le problème depuis le début de la saison. Seulement un point pris, il faut casser et mettre fin à cette mauvaise série et engranger notre première victoire à la maison", a conclu le joueur prêté par le FC Metz.

Pour rappel, les Métallos n'ont plus gagné à domicile depuis leur victoire contre le Beerschot le 26 janvier dernier (2-1).