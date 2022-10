Coupe du Monde: deux joueurs de Pro League chez les Néerlandais

Font également partie de la sélection Jordy Clasie (ex-Club), Arnaut Danjuma (ex-Club) et Pascal Struijk (né à Deurne). Simons (PSV), Botman (Newcastle United), Frimpong, Bakker (tous deux du Bayer Leverkusen) et Van de Ven (VfL Wolfsburg) n'ont pas encore joué un match international pour l'équipe nationale néerlandaise, mais sont repris.

L'Ajax est le principal fournisseur avec huit joueurs. Le PSV est représenté par quatre joueurs, Feyenoord ne fournit qu'un seul joueur. La sélection préliminaire de l'équipe nationale néerlandaise pouvait contenir un minimum de 35 et un maximum de 55 noms.

À partir de cette liste de joueurs, Van Gaal doit composer sa sélection finale pour la Coupe du monde. La date limite est fixée au lundi 14 novembre, soit six jours avant le premier match de la Coupe du monde entre l'Équateur et le Qatar, pays hôte.

