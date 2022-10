L'ancien entraîneur de Bruges Christoph Daum annonce souffrir d'un cancer

Triste nouvelle : l'ancien entraîneur du Club de Bruges, du Fenerbahçe et du Bayer Leverkusen Christoph Daum a annoncé suivre un traitement contre le cancer.

Christoph Daum (68 ans), entraîneur du FC Bruges en 2011-2012, a annoncé via sa page Instagram souffrir d'un cancer du poumon, détecté lors de récents tests. L'entraîneur allemand s'est donc retiré de la vie publique et combattra le cancer dans les mois à venir. "Vous me connaissez, je suis un battant et je fais face à ce défi avec optimisme et de toutes mes forces. Merci de respecter mon intimité afin que je puisse retrouver la santé au plus vite", écrit-il.

Le Club de Bruges a réagi à la nouvelle en assurant Daum de son soutien. "You'll never walk alone", assure le club. Christoph Daum n'a plus entraîné depuis 2017, quand il était à la tête de l'équipe nationale de Roumanie.