📷 Le chaos à Sclessin après le Clasico arrêté (PHOTOS)

Scènes de chaos à la sortie des tribunes suite au Clasico remporté par le Standard ce dimanche.

Alors que les supporters visiteurs, après leur comportement ayant forcé l'arrêt du match, se dirigeaient vers leurs bus, des supporters du Standard ont été les provoquer, ce qui a amené des échauffourées et des jets de bouteilles, fumigènes et objets en tout genre. Plusieurs explosions ont été entendues et de nombreux policiers en tenue anti-émeute complète ont été déployés.