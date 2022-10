Refaelov rend hommage à Mazzù : "Je lui souhaite le meilleur"

Felice Mazzù a fait ses adieux à son groupe ce lundi, à Tubize. Lior Refaelov l'a assuré de tout son soutien pour la suite.

Lior Refaelov est revenu sur la situation du Sporting d'Anderlecht en conférence de presse ce mercredi. Et si l'Israélien est conscient que du changement était nécessaire, il tient également à assurer Felice Mazzù de son soutien : "Nous l'avons vu lundi et je lui ai dit que j'étais désolé de ne pas avoir pu amener l'équipe au niveau voulu, car nous sommes là-dedans tous ensemble", regrette Refaelov. "Felice a été super. C'est l'une des personnalités les plus sympathiques que j'ai rencontré dans ma carrière".

On ignore encore de quoi l'avenir de Mazzù sera fait - même si un retour à Charleroi pourrait se profiler... - mais Lior Refaelov souhaite le meilleur à son désormais ex-coach. "C'est un bon coach, il a été élu meilleur entraîneur de Belgique la saison passée et l'avait déjà été auparavant (avec Charleroi), donc je crois qu'il a fait ses preuves", pointe le joueur du RSCA. "Je lui souhaite de prouver à nouveau ses qualités et lui souhaite le meilleur pour l'avenir".