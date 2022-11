Ligue des Champions : Tottenham enterre le rêve marseillais

Voici les premiers enseignements à tirer de cette dernière journée de phase de poules de Ligue des Champions.

Le groupe le plus indécis était le D, avec les quatres équipes qui se tenaient en deux points. Marseille a pourtant tout essayé, mais Tottenham a été plus pragmatique. Les Marseillais se sont rués en première mi-temps devant la cage d'un Hugo Lloris qui retardait l'échéance. Chancel Mbemba a ouvert le score d'une magnifique tête smashée en fin de première mi-temps.

Malheureusement pour l'OM, Clément Lenglet a égalisé d'une reprise de la tête peu de temps après le retour des vestiaires. Marseille a tout tenté pour gagner, notamment via Kolasinac, mais Hojbjerg a tué tout suspens d'une frappe magnifique en toute fin de match. En ayant cherché à se qualifier pour les 8e de Ligue des Champions, Marseille loupe également la qualif' en Europa League. C'est l'Eintracht Francfort, vainqueur du Sporting Portugal (1-2), qui se qualifie pour le tour suivant, et les Portugais qui prennent la troisième place.

Liverpool lave l'affront face à Naples (2-0) via Salah et Nunez en fin de match mais reste 2e de son groupe suite à la différence particulière de buts. L'Ajax a bien fini sa campagne de Ligue des Champions en battant des Rangers inefficaces (1-3). A noter la réalisation de Francisco Conceicao, le fils de Sergio, sur le 3e but des Ajacides.

Dans le groupe C, le Bayern a dominé l'Inter (2-0) - avec Choupo - Moting encore buteur - et le Barça n'a pas rassuré totalement à Plzen en gagnant 2-4.