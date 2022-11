Gros coup dur pour STVV !

Il n'était de toute façon pas dans la sélection japonaise pour la prochaine Coupe du Monde.

STVV devra se passer de Shinji Kagawa pendant un certain temps. Le milieu de terrain doit passer sous le bistouri en raison d'une blessure au pied. Contre Westerlo, Kagawa a été remplacé huit minutes avant la fin du match. Il faudra maintenant attendre un certain temps avant de revoir le Japonais à STVV.

"Après consultation avec le staff et le joueur, il semble plus opportun pour Shinii Kagawa de subir une opération maintenant et d'utiliser la pause de la Coupe du monde pour se réhabiliter", indique STVV.

Lundi, la sélection japonaise pour la Coupe du monde a déjà été annoncée. Comme prévu, il n'incluait pas Kagawa. En Jupiler Pro League, le milieu de terrain de 33 ans a joué 12 matchs cette saison, pour deux buts. Dans les prochains jours, STVV affrontera le RFC Seraing en Jupiler Pro League et le RFC Meux en Coupe de Belgique.