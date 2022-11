Soirée historique pour le football belge?

Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont déjà fait le travail. Ce jeudi soir, c'est au tour du Sporting d'Anderlecht et de La Gantoise de sortir une nouvelle fois leur plus beau costume sur la scène européenne. S'ils y parviennent, le football belge pourrait connaître une soirée historique.

En effet, ce serait la toute première fois que notre pays parviendrait à avoir quatre clubs présents en Europe après le Nouvel An. On peut même voir plus loin : trois représentants dans un printemps européen, cela n'arrive pas si souvent non plus : trois fois pour être précis. Cela a évolué aussi avec le nombre de Coupes d'Europe. Au 20e siècle, par exemple, moins de clubs jouaient en Europe.

En 2009, Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard se sont qualifiés pour les 1/32e de finale de l'Europa League. Les Rouches se sont même qualifiés pour les quarts de finale, mais le Hambourg SV était trop fort. Les Allemands avaient auparavant éliminé Anderlecht. À peine deux ans plus tard, le trio a fait le même coup. Une fois de plus, le Standard est allé le plus loin, mais une fois de plus, un adversaire allemand lui a barré la route : Hannover 96 a battu les Liégeois en huitième de finale.

En 2016, ême musique. Le KRC Genk et La Gantoise se sont même rencontrés en huitièmes de finale de l'Europa League. Anderlecht et Genk sont finalement tombés en quarts, respectivement contre Manchester United et le Celta de Vigo.

La saison 2022-2023 pourrait donc être au moins aussi historique ou, qui sait, encore plus. Si c'est le cas, Anderlecht et Gand devront se montrer sous leur meilleur jour. Pour les deux clubs, la tâche lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Conference League est claire comme de l'eau de roche : une victoire contre Silkeborg (à l'extérieur) et Molde (à domicile) respectivement est suffisante pour donner un nouvel élan au football belge.