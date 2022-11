Jean-Sébastien Legros promu entraîneur principal de Seraing : "C'est beaucoup d'émotions et de sentiments partagés"

Le T2 des Métallos a succédé à José Jeunechamps en début de semaine et a tenu à rendre hommage à celui qui lui a donné la chance et l'opportunité de rejoindre le staff d'une équipe de D1A durant l'été.

Jean-Sébastien Legros est le nouvel entraîneur principal de Seraing. L'ancien T2, qui remplace José Jeunechamps remercié en début de semaine, est revenu sur cette semaine ô combien chahutée. "C’est beaucoup d’émotions et de sentiments partagés. J'étais à la fois triste, déçu et excité. Les émotions s’entrechoquaient dans ma tête et ma semaine a été loin d'être sereine par rapport à tout ça. Il faut être directement opérationnel et ne pas gamberger donc je me suis noyé dans le travail avec mon staff. Il faut remobiliser les troupes et aller de l’avant", a confié en conférence de presse le nouveau T1 des Métallos avant d'évoquer Jeunechamps.

"Ce n’est pas un contexte joyeux"

"Ce n’est pas un contexte joyeux car je suis attaché à José et je suis conscient de tout le travail qu'il a accompli. Je l’ai d’ailleurs eu au téléphone avant d’accepter le poste car c'était important pour moi. Les dirigeants l’ont bien compris et m’ont même dit de prendre mon temps avant de donner ma décision. José m’a dit de faire la part des choses entre l’affectif, l’humain et le travail", a expliqué l'ancien T2.

"Le bilan à domicile est très décevant"

Le nouveau coach va-t-il apporter des changements dans le système de jeu ? "Le bilan à domicile est très décevant et à cette cadence, on ne pourra pas assurer le maintien du club. Nous devons faire beaucoup mieux et nous allons conserver l'organisation mise en place par José tout en essayant d’amener un peu plus d’ambitions offensives", a conclu Legros.