Anderlecht songerait à un départ de Wesley Hoedt au prochain mercato

Le défenseur du Sporting d'Anderlecht pourrait bien plier bagages lors du prochain mercato après les récents événements au club.

Robin Veldman a évoqué le cas Wesley Hoedt dimanche soir après la rencontre entre l'Antwerp et Anderlecht. L'entraîneur des Mauves a justifié la mise à l'écart du défenseur.

Mais il semblerait que le mal soit plus profond et que les conséquences puissent être plus graves que prévu. En effet, selon les informations du Soir, on se dirigerait peut-être vers une fin de parcours de Wesley Hoedt au Sporting.

Le quotidien révèle que le prochain mercato pourrait être une porte ouverte pour le défenseur afin de se trouver un nouveau club alors que c'était déjà le cas l'été dernier avec l'arrivée de Vertonghen.