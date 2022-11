La Gantoise connait son adversaire : Qarabag est-il un bon tirage ?

Difficile de dire si le tirage a été clément avec La Gantoise. Eviter la Lazio et Braga est de bonne augure mais le déplacement en terre azeri ne sera pas chose simple. De quoi est capable cette équipe peu exposée aux yeux du grand public mais pourtant habitué des joutes européennes.

Aujourd'hui avait lieu le tirage des barrages d'UEFA conference league, et il ne fallait pas arriver en retard car La Gantoise a été la première à connaître son adversaire, Qarabag. Equipe habituée des compétitions européennes, le match est loin d'être joué.

Encore invaincu dans le championnat local avec 12 victoires en 12 matchs et seulement 3 défaites en Europe, toute à l'extérieur, contre Plzen, Nantes et Fribourg. Les Azeris prennent souvent le dessus avec 55% de possession mais souffrent d'une maladresse devant les cages adverses. Le meilleur buteur du club, Musa Qurbanly, est toujours muet en Europe mais attention au Brésilien Kady Borges Évoluant principalement sur les ailes, il est l'arme principale et le grand animateur d'un football offensif prôné depuis 2008 et le rachat du club par un investisseur du pays. Si Qarabag est l'équipe avec le plus de dribbles par matchs en phase de groupe d'Europa League, c'est en grande partie grâce à lui.

Cependant, Qarabag n'a jamais été plus loin que les barrages (l'OM a gagné 6-1 en cumulé la saison passée). Une équipe qui apparait donc souvent sur la scène européenne sans briller même si récemment ils se sont illustrés avec deux matchs nuls contre l'Atletico en 2018 et un 0-3 en Grèce contre l'Olympiakos.

La phase aller se déroulera en Azerbaidjan le 16 février et les Belges recevront le 23 février pour la phase retour. Ce qui donne un léger avantage aux Gantois qui auront à coeur de rejoindre les 8es une deuxième année consécutive.