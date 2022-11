Gheysens : "Si je referais le transfert de Nainggolan ? Naturellement que non !"

Le ninja végète actuellement dans le noyau B de l'Antwerp. Vu les déclarations de sa direction, cela ne risque pas de changer.

On ne le changera pas. Radja Nainggoan a toujours voulu vivre sa vie comme il l'entendait, peu importe ce que les gens en disent. Mais quand les prestations ne suivent plus, la pilule a du mal à passer. Surtout vu les efforts consentis pour le faire venir à Anvers. Les récents incidents (arrêté par la police au volant sans permis, la cigarette électronique sur le banc du Standard) ne plaident pas en sa faveur et expliquent sa mise à l'écart. Interrogé par Sporza, Paul Gheysens ne marche plus ses mots sur l'ex-Diable : "Il a tellement de talent, mais il ne vit pas comme un sportif. C'est vraiment dommage. Bien sûr qu'il peut boire un verre, ce n'est pas un problème si le football est le centre d'intérêt. Mais il ne trouve pas d'équilibre. Cela fait un an et demi que nous espérons qu'il fera la différence. Toby Alderweireld veut rembourser son investissement sur le terrain. Avec Nainggolan, ce "retour" n'est pas là. Est-ce que je referais le transfert ? Bien sûr que non. Avec ces frais, vous savez que vous devez rembourser de toute façon".

De quoi lui chercher une porte de sortie dès janvier ? Gheysens préfère temporiser : "Nous n'y travaillons pas si activement. Nous attendons surtout un signal de son côté" tout en ajoutant "ne pas voir de différence" depuis son renvoi dans le noyau B. Une triste fin pour un joueur de ce calibre.