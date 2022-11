La fin pour Radja Nainggolan à l'Antwerp ?

Radja Nainggolan est en ce moment écarté du noyau de l'Antwerp suite à son écart cigarette électronique au bec. Le propriétaire du club, Paul Gheysens, regrette cette situation mais n'est pas optimiste.

L'Antwerp le savait certainement en rapatriant Radja Nainggolan (34 ans) : l'homme est difficile à gérer. Son apport sportif a été en dents de scie, et comme prévu, ses écarts extra-sportifs l'ont encore récemment sorti du groupe. L'ancien de la Roma et de l'Inter a été vu fumant une cigarette électronique sur le banc de touche et est depuis placé dans le noyau B. Dans Het Laatste Nieuws, Paul Gheysens, propriétaire de l'Antwerp, a évoqué une séparation.

"Radja a fait certains choix qui le rendent impossible à réintégrer au groupe", regrette Gheysens. "C'est un regrettable gâchis de talent. Je ne veux tirer sur personne et je ne décide pas seul mais il me manque un engagement de la part de Radja. Il n'est pas totalement concentré sur le football. Il s'est passé quelques écarts, tout d'abord la conduite sans permis, qui ne sont pas conformes au rôle exemplaire de Radja. C'est dommage pour lui et tout le club".

Une séparation semble inévitable cet hiver entre le turbulent milieu de terrain et l'Antwerp. L'arrivée de l'ex-Diable Rouge avait pourtant été l'un des coups de force de Paul Gheysens en août 2021...