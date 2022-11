Eden Hazard en faux neuf ? Qui pour pallier à un éventuel forfait de Lukaku au Mondial ?

Michy Batshuayi n'est pas le seul attaquant qui pourrait profiter d'un forfait de Big Rom.

On pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres. Alors que les forfaits confirmés pour la Coupe du Monde se multiplient, de Sadio Mané à Paul Pogba en passant par Timo Werner, rarement notre équipe nationale n'a été contrainte de se passer d'un de ses joueurs cadres pour un grand tournoi. Mis à part le forfait préjudiciable de Vincent Kompany pour l'Euro 2016, la génération dorée a pu aborder Euros et Coupes du monde avec un effectif au complet. La gestion des retours de blessure de Vincent Kompany en 2018 et d'Axel Witsel à l'Euro 2020 a instauré une certaine confiance dans la capacité de nos Diables à prester à leur meilleur niveau malgré des bobos tardifs.

Mais les déclarations de Roberto Martinez au journal L'Equipe obligent à regarder la réalité en face : la possibilité d'un forfait de Lukaku est bien réélle : "S'il est apte à participer à l'un des trois premiers matches, c'est un joueur dont nous avons besoin dans notre équipe. S'il ne peut pas, il ne sera pas retenu". De quoi forcer à envisager ce à quoi ressemblera l'animation offensive sans l'homme aux 68 buts en sélection. Une question qui se pose quoi qu'il arrive pour nos premiers match de phase de groupe.

La réponse la plus évidente pourrait être Michy Batshuayi. De plus en plus souvent appelé à débuter en équipe nationale vu les pépins de Romelu, le joueur de Fenerbahce n'a que rarement dèçu et continue de présenter une efficacité diabolique avec 26 buts en 47 caps (dont 24 montées au jeu). Cette saison encore, le ratio reste impressionant avec un but toutes les 60 minutes en championnat turc. Ses automatismes et sa complicité avec les autres membres du compartiment offensif des Diables ne sont, eux non plus, plus à démontrer.

Pourtant, l'ancien joueur du Standard n'est pas partant certain pour remplacer Big Rom. Lors du premier match de Ligue des Nations contre les Pays-Bas (la dernière titularisation de Lukaku en Diable), c'était Leandro Trossard qui était rentré au jeu à la demi-heure pour remplacer le joueur de l'Inter, contraint de sortir sur blessure. Batshuayi n'était alors rentré qu'à la 67e, une fois le match plié par les Oranje.

Ces derniers temps, le Limbourgeois a démontré que son champ d'action ne se limitait pas au flanc gauche. Lors des deux derniers matchs de Brighton, Roberto de Zerbi l'a aligné dans une position plus centrale, en faux neuf, pour laisser le flanc à un Mitoma dont ne présente plus la coup de rein. Une expérience concluante avec deux victoires face à Chelsea et Wolverhampton et sept buts marqués. Après un but face aux Blues, Trossard avait montré l'étendue de sa palette avec une remise en un temps dans le rectangle pour l'ouverture du score de Pascal Gross face aux Wolves. Avec 7 buts et 3 assists en 13 matchs de Premier League, sa campagne pour intégrer le onze des Diables bat son plein.

Une autre option pourrait se nommer Eden Hazard. Décrit par Carlo Ancelotti comme un potentiel remplaçant de Benzema en pointe, il pourrait également dépanner à ce poste. Cela pourrait même mieux convenir aux nouveaux paramètres de son jeu. Apparu assez emprunté au moment de prendre ses adversaires directs de vitesse, il compense avec beaucoup de touches de balle en un temps pour fluidifier le jeu de l'équipe. Un replacement en pointe pourrait apporter du liant entre les offensifs tout en laissant le flanc à un Trossard plus incisif.

Toutefois, l'option ne semble pas tenter Roberto Martinez qui s'est montré clair sur le sujet dans un entretien accordé à la RTBF : "Moi, je ne le vois pas comme un faux N.9, ou comme un joueur qui peut débuter dans une position centrale. Je le vois comme quelqu’un qui doit jouer à gauche et rentrer dans le jeu. C’est comme ça qu’on voit le meilleur Eden".

Enfin, il ne faut pas négliger ce que pourrait apporter un Dodi Lukebakio en pleine bourre avec le Hertha Berlin (7 buts en 14 matchs de Bundesliga). Lui aussi a été replacé en pointe lors des deux derniers matchs. Et il s'en est plutôt bien tiré avec deux buts, dont une reprise surpuissante dans le rectangle face au Bayern Munich. Sa justesse technique dans le dernier tiers du terrain pourrait représenter un atout non-négligeable.

Quelle que soit l'option choisie par Roberto Martinez, le match amical contre l'Egypte le vendredi 18 novembre devrait permettred'y voir plus clair et de se préparer à la vie sans Romelu Lukaku.