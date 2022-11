Le KV Mechelen ne veut pas sous-estimer Lokeren : "La Coupe reste un objectif"

Pour son entrée en lice dans la compétition, le KV Mechelen se déplace à Lokeren, ce mercredi.

Ce mercredi, le KV Mechelen de Steven Defour fait son entrée en Croky Cup sur la pelouse de Lokeren. En conférence de presse, le nouvel entraîneur des Malinois a tenu à rappeler qu'il ne fallait certainement pas sous-estimer cette rencontre. "La bonne chose avec cette Coupe, c'est que vous puissiez jouer contre des plus petites équipes. Lokeren n'est pas une petite équipe, mais ils ont disparu de la circulation de la première division depuis la faillite. Cependant, je suis convaincu qu'il y aura une bonne ambiance au Daknam."

Un match de Coupe de Belgique, en semaine. Une bonne occasion de faire tourner l'effectif ? "Lokeren est un adversaire redoutable, avec de nombreux joueurs qui ont l'expérience du football professionnel belge. Il va falloir prester à notre meilleur niveau. Si on leur donne confiance et qu'on les laisse rentrer dans la partie, cela pourrait s'avérer difficile. La Coupe reste un objectif. Nous voulons aller le plus loin possible, c'est pourquoi ce match est si important" conclut Steven Defour.