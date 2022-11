Wout Faes aux anges : "Je mérite cette sélection"

Le défenseur s'est livré au micro de VTM Nieuws sur sa sélection (surprise) dans la liste de Roberto Martinez.

Wout Faes a découvert sa sélection pour la Coupe du Monde des Diables Rouges lors... d'une séance de yoga à son club Leicester.

A la demande du joueur, l'instructeur avait mis le nécessaire en place pour pouvoir suivre la conférence de presse télévisée où le sélectionneur national Roberto Martínez a dévoilé ses 26 noms. Inutile de dire qu'il est ravi : "C'était évidemment un moment stressant", a déclaré le défenseur de 24 ans à VTM Nieuws.

"Parce qu'on ne sait jamais. Mais au vu de mes performances en Premier League, je mérite cette sélection. Le fait que je joue dans le meilleur championnat du monde et que j'y performe plutôt bien a dû convaincre Martínez", poursuit le Diable.

Quelles sont les attentes de Faes au Qatar ? "La Coupe du monde est quelque chose d'unique, voire le plus haut niveau qu'un footballeur puisse atteindre. Je vais me donner à 200 %. J'espère avoir une chance lors du match amical (vendredi 18 novembre contre l'Égypte, ndlr) afin de pouvoir me montrer. Et au-delà de ça, je vais surtout apprécier de faire partie de ce groupe. Une place de titulaire lors du premier match contre le Canada ? Ce serait la cerise sur le gâteau d'une année 2022 déjà merveilleuse."