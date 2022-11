Mikel Arteta relativise après la défaite d'Arsenal en Carabao Cup : "Cela arrive"

Les Gunners sont éliminés de la compétition après leur défaite (1-3) face à Brighton.

Leader de Premier League, Arsenal s'est incliné face aux Seagulls. Une défaite et une élimination précoce à propos desquelles Mikel Arteta préfère ni dramatiser, ni s'éterniser.

"Perdre, ça arrive, mais la façon dont les garçons ont tenté ce soir et ont joué avec le nombre de changements que nous avons dû faire à cause du calendrier, j'en suis vraiment content. Évidemment, nous voulions continuer la compétition mais nous sommes malheureusement éliminés", a déclaré le coach espagnol.

Arteta a également été questionné sur la largesse de son noyau et sur l'éventuel besoin de recruter des nouveaux joueurs en janvier. "Nous savons aussi que nous avons certaines blessures, et l'effectif est très, très court. Nous avons essayé de gérer cela de la meilleure façon possible. C'est la même chose quand nous gagnons un match de football, donc pas d'excuses."

"C'est une fenêtre (le prochain mercato hivernal) qui est ouverte et nous devrons discuter des opportunités que nous avons, de la capacité que nous avons pour tout changement et être sur le marché pour saisir les opportunités parce que nous ne savons pas ce qui va se passer le dernier match avant la Coupe du Monde."