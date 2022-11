Westerlo a bien bataillé contre Genk : "L'absence de VAR ne doit pas être notre excuse"

Westerlo n'a pas réussi à éliminer le leader du championnat en Coupe. Les Campinois n'étaient certainement pas moins bons que le Racing Genk, mais ils se sont tout de même inclinés.

Un but au quart d'heure de jeu de Paul Onuachu a tué Westerlo. En attaque, l'équipe locale a bien tenu Genk en échec, mais à l'autre bout du terrain, c'était trop peu pour marquer elle-même.

"Ils ont été les plus efficaces aujourd'hui", a également été honnête Jonas De Roeck après le match. "Ils sont dans le rythme et les buts sont plus faciles à marquer. Ils sont plus présents dans le rectangle. En Coupe, les choses peuvent aller vite et si nous avions marqué, nous aurions peut-être pu passer à la vitesse supérieure", a-t-il répété.

"Rendre la tâche difficile à la meilleure équipe de Belgique"

L'entraîneur de Westerlo était peut-être déçu du résultat mais pas de la performance de son équipe. "Nous avons quand même rendu la tâche difficile par moments à la meilleure équipe de Belgique en jouant avec la pression vers l'avant. Wouter Vrancken a dit que c'était leur pire match de la saison, mais c'est aussi à notre honneur", s'est-il félicité.

En fin de compte, Westerlo a réclamé un penalty après une faute de main possible d'Arteaga, mais l'arbitre n'a pas montré le point de penalty. Il n'y avait pas non plus de VAR pour éventuellement revoir la décision. "C'est facile de dire que la VAR aurait pu nous aider ici. C'était une phase discutable mais la décision a été prise par l'arbitre. Nous avons eu les occasions de marquer nous-mêmes et cela ne doit pas être une excuse", a conclu Jonas De Roeck.