Noa Lang et Vincent Janssen iront à la Coupe du monde !

Louis van Gaal a dévoilé ce vendredi sa liste pour la Coupe du monde 2022. Au sein de cette dernière, on retrouve des "classiques" (Van Dijk, De Ligt, Depay, De Jong,...) du "Van Gaal" (ne pas reprendre Krul suite à l'épisode de son refus du test des penaltys, mais reprendre Pasveer,...), et un peu de Pro League.

En effet, Vincent Janssen est repris. Cela n'est pas vraiment une surprise, l'attaquant qui cartonne cette saison avec l'Antwerp avait déjà été sélectionné à nouveau chez les Oranje ces derniers mois. En revanche, il peut paraître un peu plus surprenant de voir Noa Lang sélectionné, lui qui, certes, a toujours fait partie des plans de van Gaal, mais ne réalise pas pour l'instant une bonne saison à Bruges et a quelques difficultés à revenir à son meilleur niveau.

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU